İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki köylere 'derhal tahliye' çağrısı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 'Hizbullah'ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu buna karşı önlem almaya zorladığını' söyleyen Adraee, söz konusu köylerde yaşayanlara güvenlikleri için evlerini derhal tahliye etmeleri çağrısında bulundu. Hizbullah üyelerinin tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkesin hayatını tehlikeye attığını dile getiren Adraee, "Evlerinizi terk ederek hemen Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelisiniz" dedi.





Adraee, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir diğer açıklamada da Lübnan'ın güneyindeki ambulansları 'Hizbullah üyeleri ile silah' taşıdıklarını iddia ederek hedef almakla tehdit etti. Ordu Sözcüsü Adraee, Hizbullah'ın silahlı kişileri ve silahları taşımak için ambulans kullandığını ileri sürdü. Sağlık ekiplerine Hizbullah üyeleriyle işbirliği yapmamaları çağrısında bulunan Adraee, İsrail ordusunun silahlı kişileri taşıyan her türlü araca karşı gerekli tedbirleri alacağını söyledi.







Öte yandan, Lübnan'ı denizden terk etmeye çalışan 99 mültecinin kurtarıldığı açıklandı. Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinden iki botla Kıbrıs adasına doğru 'yasa dışı yollarla' geçmeye çalışan kişilerin tespit edildiği bilgisi verildi. Açıklamada, Lübnan ordu unsurlarının, botları denize açıldıktan sonra batan 98'i Suriyeli ve biri Lübnanlı olmak üzere toplam 99 kişiyi kurtardığı kaydedildi.





İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken, İsrail ordu sözcülerinden Avichai Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 23 köyde yaşayanları Hizbullah'a ait tesislere yakın olduklarını iddia ederek evlerini derhal boşaltmaları konusunda uyardı.Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri karşılıklı saldırılara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin İsrail'le sınırın yer aldığı ve İsrail'in kara saldırıları düzenlediği güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.