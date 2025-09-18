İsrail Ortadoğu'da endişiye sebep olan yeni silahını açıkladı: Demir Işın...

İsrail, Filistin’de sivillere yönelik saldırılarına ve Orta Doğu’daki operasyonlarına gelen uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor. Geçen haftalarda Doha ve Yemen’e saldırılar düzenleyen İsrail, Yemen’i ikinci kez hedef almış son olarak da Gazze’de kara harekatı başlatmıştı.





Son 24 saatte iki başkenti vuran, yıllardır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ne kara harekatı başlatan İsrail askeri kapasitesin artırmak için yeni yollara başvurmaya başladı.





İSRAİL'DEN YENİ LAZER SİLAHI

Ülkenin yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyuran İsrail Savunma Bakanlığı, bölgede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.





YIL SONUNA KADAR...

Yapılan resmi açıklamada, "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen bu yeni sistemin yıl sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Rafael ve Elbit Systems iş birliğiyle geliştirilen lazer silahının, İsrail’in çok katmanlı hava savunma şemsiyesi içinde yer alacağı ifade edildi.





100 kilowatt gücünde enerjiye sahip ve insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava araçları ve havan mermileri gibi tehditleri etkisiz hale getirebilecek kapasitede olan sistem yeni saldırılar için endişeye sebep oldu.





5 DOLARIN ALTINDA

Lazer sisteminin dikkat çeken bir diğer özelliği ise maliyeti oldu. İsrail kaynaklarına göre, sistemle bir hedefin imhası 5 doların altında bir harcamayla gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, sistemin bulutlu hava koşullarında etkinliğinin sınırlı olduğu bilgisini de paylaştı.