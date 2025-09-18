Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Ortadoğu'da endişiye sebep olan yeni silahını açıkladı: Demir Işın... /18 Eylül 2025 09:41

İsrail Ortadoğu'da endişiye sebep olan yeni silahını açıkladı: Demir Işın...

Gazze başta olmak üzere Ortadoğu politikası eleştirilerin hedefinde olan İsrail askeri kapasitesin artırmak için yeni bir silah geliştirdi. Demir Kubbe’den daha etkili olduğu belirtilen yeni nesil silah ‘Demir Işın’, bölgede gözleri yeni savaş dengelerine çevirdi. 5 doların altında bir harcamayla hedefi imha ettiği vurgulanan silahın yıl sonuna kadar aktif olarak kullanacağı açıklandı.

SHABER3.COM

İsrail, Filistin’de sivillere yönelik saldırılarına ve Orta Doğu’daki operasyonlarına gelen uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor. Geçen haftalarda Doha ve Yemen’e saldırılar düzenleyen İsrail, Yemen’i ikinci kez hedef almış son olarak da Gazze’de kara harekatı başlatmıştı.

Son 24 saatte iki başkenti vuran, yıllardır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ne kara harekatı başlatan İsrail askeri kapasitesin artırmak için yeni yollara başvurmaya başladı.

İSRAİL'DEN YENİ LAZER SİLAHI
Ülkenin yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyuran İsrail Savunma Bakanlığı, bölgede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

YIL SONUNA KADAR...
Yapılan resmi açıklamada, "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen bu yeni sistemin yıl sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Rafael ve Elbit Systems iş birliğiyle geliştirilen lazer silahının, İsrail’in çok katmanlı hava savunma şemsiyesi içinde yer alacağı ifade edildi.

100 kilowatt gücünde enerjiye sahip ve insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava araçları ve havan mermileri gibi tehditleri etkisiz hale getirebilecek kapasitede olan sistem yeni saldırılar için endişeye sebep oldu.

5 DOLARIN ALTINDA
Lazer sisteminin dikkat çeken bir diğer özelliği ise maliyeti oldu. İsrail kaynaklarına göre, sistemle bir hedefin imhası 5 doların altında bir harcamayla gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, sistemin bulutlu hava koşullarında etkinliğinin sınırlı olduğu bilgisini de paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Ortadoğu'da endişiye sebep olan yeni silahını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:48