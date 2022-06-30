İsrail Parlamentosu feshedildi

Netanyahu hükümete yüklendi





İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset'in 25'inci seçimleri 1 Kasım'da icra edilecek." ifadelerine yer verildi.Meclisin erken seçimle ilgili duyurduğu tarih, hükumet tarafından da daha önce önerilmişti. Muhalefet ise erken seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleşmesini istemişti.İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.Erken seçimler için Meclisin feshedilmesini içeren tasarının Genel Kuruldaki ilk oylaması 28 Haziran'da yapılmış, hükümet ve muhalefet arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ikinci ve üçüncü oturumlar iki kez ertelenmişti.Meclisin onayladığı kararla İsrail'in yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmesi kesinleşti.Öte yandan sağcı Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu, Mecliste yaptığı konuşmada, hükümeti yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığından sorumlu tuttu.Netanyahu, "ülkeyi doğru yola döndürecek" bir hükümet kurma sözü verdi.Parlamentonun feshinin onaylanmasının ardından Başbakan Naftali Bennett'in görevini Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e devretmesi bekleniyor.İsrail’de çok partili koalisyon hükümetinin ortaklarından Bennett ve Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.Bennett dün de seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.