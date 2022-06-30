Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Parlamentosu feshedildi /30 Haziran 2022 13:19

İsrail Parlamentosu feshedildi

İsrail'de Parlamentosu 120 milletvekilinden 92'sinin oyuyla feshedildi, böylece ülkede 3,5 yıl içinde beşinci seçim yapılmasının önü açıldı.

SHABER3.COM

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset'in 25'inci seçimleri 1 Kasım'da icra edilecek." ifadelerine yer verildi.

Meclisin erken seçimle ilgili duyurduğu tarih, hükumet tarafından da daha önce önerilmişti. Muhalefet ise erken seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleşmesini istemişti.

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Erken seçimler için Meclisin feshedilmesini içeren tasarının Genel Kuruldaki ilk oylaması 28 Haziran'da yapılmış, hükümet ve muhalefet arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ikinci ve üçüncü oturumlar iki kez ertelenmişti.

Meclisin onayladığı kararla İsrail'in yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmesi kesinleşti.

Netanyahu hükümete yüklendi

Öte yandan sağcı Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu, Mecliste yaptığı konuşmada, hükümeti yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığından sorumlu tuttu.

Netanyahu, "ülkeyi doğru yola döndürecek" bir hükümet kurma sözü verdi.

Parlamentonun feshinin onaylanmasının ardından Başbakan Naftali Bennett'in görevini Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e devretmesi bekleniyor.

İsrail’de çok partili koalisyon hükümetinin ortaklarından Bennett ve Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bennett dün de seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Parlamentosu feshedildi Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:13