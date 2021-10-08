Samanyolu Haber /Gündem / İsrail polisi değil, AKP zabıtası /08 Ekim 2021 13:31

İsrail polisi değil, AKP zabıtası

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde AKP'li Kağıthane Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri olduğu iddia edilen bir grup görevli sokak ortasında aralarına aldıkları bir genci tekme tokat dövdü.

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Ekonomik krizin halk nezdinde günden güne daha derinden hissedildiği bugünlerde ekmek parası peşinde koşturan bir gencin sokakta meyve sattığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından tekme tokat dövüldüğü anlara ait görüntüler tepki çekti.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı zabıta ekip görevlileri olduğu iddia edilen görevlilerin aralarına aldıkları bir seyyar satıcıyı çzellikle kafasını hedef alarak sille tokat döverken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüleri izleyenler resmi kolluk görevi yapan görevlilerin bu denli şiddete başvurmasını doğru bulmadıklarını ve yetkililerden gereğinin yapılmasını beklediklerini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail polisi değil, AKP zabıtası Sonraki Haber >>

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:14