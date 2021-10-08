İsrail polisi değil, AKP zabıtası

Ekonomik krizin halk nezdinde günden güne daha derinden hissedildiği bugünlerde ekmek parası peşinde koşturan bir gencin sokakta meyve sattığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından tekme tokat dövüldüğü anlara ait görüntüler tepki çekti.



Kağıthane Belediyesi'ne bağlı zabıta ekip görevlileri olduğu iddia edilen görevlilerin aralarına aldıkları bir seyyar satıcıyı çzellikle kafasını hedef alarak sille tokat döverken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.



Görüntüleri izleyenler resmi kolluk görevi yapan görevlilerin bu denli şiddete başvurmasını doğru bulmadıklarını ve yetkililerden gereğinin yapılmasını beklediklerini bildirdi.