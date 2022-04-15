Samanyolu Haber /Gündem / İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi /15 Nisan 2022 14:20

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'ne girdi. Yetkililerin bildirdiğine göre çıkan olaylar sonucunda en az 90 Filistinli yaralandı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı. Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.

EN AZ 152 YARALI VAR

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi ve ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 152 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada da 3 polisin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsrail polisi ayrıca, Mescid-i Aksa'da olay çıkardığı gerekçesiyle yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada birkaç gündür paylaşılan görüntülerde fanatik Yahudiler, bugün başlayan Hamursuz Bayramı’nda kurbanlarını Aksa'da keseceklerini söylemişti. İsrail'de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve üst güvenlik yetkilileri, fanatik Yahudilerin bu adımına izin verilmeyeceğini, Aksa'daki statükonun korunmaya devam edeceğini açıklamıştı

400 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

Mescid-i Aksa’nın yöneticisi Şeyh Omar-Al-Kiswani, işgal güçlerinin 400 kişiyi tutukladığı açıkladı.
İşgal güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı, Ramazan ayının ikinci Cuma namazına katılması planlanan binlerce Müslümanın Mescid-i Aksa’da namaz hazırlığı yaptığı esnada düzenlendi.
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

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