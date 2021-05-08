Samanyolu Haber /Dünya / İsrail polisinden Aksa'da namaz kılanlara ses bombası ve plastik mermiyle baskın /08 Mayıs 2021 10:19

İsrail polisinden Aksa'da namaz kılanlara ses bombası ve plastik mermiyle baskın

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle baskın düzenledi. Filistinliler ise saldırılara taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.Saldırılar sırasında en az 205 Filistinli ve 17 İsrailli polis yaralandı.

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

Filistin Kızılayı, yaralananlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Kent bölgesindeki Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin namaz kılındığı sırada Aksa'ya ses bombası attığı ve cemaatin de polise sandalyeler, ayakkabılar ve taşlar fırlattığı görülüyor.

Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı da görüntülerde yer alıyor.

Mescid-i Aksa Vakfı, Ramazan ayının son cuma namazını kılmak üzere camide 70 bin kadar Müslüman'ın toplandığını aktardı.

İsrail Merkezi Mahkemesinin 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmesinin ardından tansiyon yükselmişti.

Kudüs'teki artan gerilimden derin endişe duyduklarını belirten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter tarafları sakinliğe davet etmiş, sorumlu davranarak şiddetten kaçınmaya çağırmıştı.

Avrupa Birliği, Ürdün ve Kuveyt de İsrail'in olası tahliyesine ilişkin olarak endişelerini dile getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail polisinden Aksa'da namaz kılanlara ses bombası... Sonraki Haber >>

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:01