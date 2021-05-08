İsrail polisinden Aksa'da namaz kılanlara ses bombası ve plastik mermiyle baskın

Filistin Kızılayı, yaralananlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı bilgisini paylaştı.







Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.





İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Kent bölgesindeki Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin namaz kılındığı sırada Aksa'ya ses bombası attığı ve cemaatin de polise sandalyeler, ayakkabılar ve taşlar fırlattığı görülüyor.





Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı da görüntülerde yer alıyor.





Mescid-i Aksa Vakfı, Ramazan ayının son cuma namazını kılmak üzere camide 70 bin kadar Müslüman'ın toplandığını aktardı.





İsrail Merkezi Mahkemesinin 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmesinin ardından tansiyon yükselmişti.







Kudüs'teki artan gerilimden derin endişe duyduklarını belirten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter tarafları sakinliğe davet etmiş, sorumlu davranarak şiddetten kaçınmaya çağırmıştı.





Avrupa Birliği, Ürdün ve Kuveyt de İsrail'in olası tahliyesine ilişkin olarak endişelerini dile getirmişti.