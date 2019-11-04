Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler!

Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isteyen Filistinli gencin, İsrail polisi tarafından yakın mesafede plastik mermiyle sırtından vurulmasının görüntüleri ortaya çıktı.





İsrail Adalet Bakanlığı ise insanı dehşete düşüren vakanın 2018 yılı mayıs ayında yaşandığını bildirdi.





Bakanlık silahsız bir Filistinliyi arkasından plastik mermi ile vuran polis memuru hakkında hazırlanan iddianamenin yakında açıklanacağını duyurdu.





2 Ekim Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde kadın polisin kendi talimatı üzerine uzaklaşan Filistinliyi arkadan vurduğu ve gencin büyük bir acı ile yere yığıldığı görülüyor. Filistinli genç yere yığıldıktan sonra polisler hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.





DAVADA HÂLÂ BİR KARAR YOK!





Bakanlık tarafından pazar günü yapılan duyuruda, orantısız güç kullanmakla suçlanan memur hakkında açılan soruşturmada dört defa mülakat yapıldığı belirtildi.





İsrail polisi ise kadın polisin görevden uzaklaştırıldığını, olay mahallinde bulunan diğer memurların ise başka görevlere tayin edildiğini kaydetti.