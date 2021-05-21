Samanyolu Haber /Dünya / İsrail saldırılarında bin 800 ev yıkıldı /21 Mayıs 2021 10:59

İsrail saldırılarında bin 800 ev yıkıldı

Filistin İskan ve Bayındık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde toplam bin 800 konut tamamen zarar gördüğünü açıklarken bölgedeki evlerin yeniden inşa edileceğini vurguladı.

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Gazze’deki İskan ve Bayındık Bakanlığı Temsilcisi Naji Sarhan, İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarında bin 800 konutun tamamen zarar gördüğünü söyledi.

Sarhan, düzenlediği basın toplantısında bakanlığın Gazze'nin yeniden inşasını amacıyla Katar Ulusal Komitesi ile işbirliği yaparak evi tamamen yıkılan ailelere 2 bin dolar, evleri hafif zarar gören ailelere ise bin dolar yardımda bulunduğunu söyledi.

"Yıkılan her evi eskisinden daha iyi yeniden inşa edeceğiz” ifadesini kullanan Sarhan, bakanlığın zarar gören ve tamamen yıkılan konutların değerlendirilmesi için incelemelerin sürdürüldüğünü açıkladı.
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