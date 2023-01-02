Samanyolu Haber /Dünya / “İsrail Şam Havaalanını vurdu” /02 Ocak 2023 11:06

“İsrail Şam Havaalanını vurdu”

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, İsrail’in dün gece düzenlediği füze saldırılarında bir füzenin Şam Uluslararası Havalimanı’na isabet ettiği ve havalimanının hizmet dışı kaldığı bildirildi.

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Açıklamada, füzelerin İsrail’in Tiberias Gölü yönünden geldiği ve sabaha karşı 2’de havalimanını vurduğu kaydedildi. Füzelerden birkaçının Şam’ın güneyine düştüğü ve iki Suriyeli silahlı kuvvetler mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

VOA'nın Reuters'e dayanarak verdiği habere göre, İsrail’in, İran’ın Suriye ve Lübnan’daki Hizbullah dahil müttefiklerine silah sevkiyatı yapmak için sivil havalimanlarını kullandığı basına yansımıştı.

İsrail geçen yıl Eylül ayında da Şam Uluslararası Havalimanı ile ülkenin kuzeyindeki Halep'te bulunan havalimanını füzelerle vurmuş, her iki havaalanı da bir süre kullanılamamıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, İran güçlerinin ülkesindeki iç savaşta kendi adına faaliyet gösterdiğini hiçbir zaman kamuoyu önünde kabul etmedi ve Tahran'ın sahada sadece askeri danışmanlarının olduğunu söyledi.
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