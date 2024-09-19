İsrail savaşı kuzeye genişletiyor, gözler Hizbullah'ta

Lübnan'da Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının infilak etmesinin ardından dün de telsizlerin patlaması İsrail saldırılarının ikinci halkası olarak algılanırken savaşın yayılması endişeleri artıyor. Başkent Beyrut ve diğer kentlerde yine eş zamanlı gerçekleşen patlamalarda en az 20 kişinin öldüğü açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, telsiz patlamalarında 450'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülke çapında 17 Eylül'de çağrı cihazlarının yol açtığı patlamalarda 12 Hizbullah mensubu ölmüş, 3 bine yakın kişi yaralanmıştı.







Diğer yandan İsrail savaş uçakları ve topları dün gece Lübnan'ın güneyindeki noktaları hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah hedefleri ve bir silah deposunun vurulduğu kaydedildi.





DW Türkçe'nin haberine göre Lübnan'da Hizbullah mensuplarına çağrı cihazlarıyla düzenlenen saldırı, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarıyla başlayan savaşı Hizbullah'ı içine alacak şekilde genişletme açıklamasından sadece birkaç saat sonrasına denk gelmişti.





Çağrı cihazları ve telsiz patlamalarıyla ilgili İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmazken Hizbullah'a yönelik mesajlar yoğunlaştı. Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'a karşı 7 Ekim'de başlayan savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini, odak noktasının kuzey sınırına doğru kaydığını açıkladı.







Gallant, kuzeydeki Lübnan sınırına askeri birlik ve kaynak takviyesi gönderildiğini bildirdi. Kuzey sınırına gönderilen birlikler arasında, şimdiye kadar Gazze'de görev yapan, elit komando ve paraşütçülerden oluşan 98'inci tümenin de bulunduğu belirtiliyor.





İsrail ve Hizbullah, aralarındaki çatışmalara rağmen şimdiye kadar geniş çaplı bir savaş söyleminden kaçınmışlardı. İsrail'in bu tutumunu değiştirdiği görülüyor.





İsraillilerin kuzeye dönmesi savaş hedefi ilan edildi

İsrail'de güvenlik kabinesinin iki gün önce, Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle tahliye edilen İsraillilerin evlerine geri götürülmesini savaşın resmi hedefleri arasında ilan etmesi de bu yönde bir adım olarak değerlendiriliyor.





Başbakan Benyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönmesinin sağlanacağı taahhüdünde bulundu. Komşu Lübnan'dan gelen Hizbullah saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yaşayan yaklaşık 60 bin İsrailli tahliye edilmişti.





ABD temsilcisiyle gergin geçen görüşme



Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın özel temsilcisi Amos Hochstein arasında Lübnan konusunda gergin bir görüşme geçtiği belirtiliyor. AP haber ajansına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynak, Hochstein'ın "Hizbullah ile çatışmaları yoğunlaştırmanın tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönüşüne yardımcı olmayacağı" mesajı verdiğini kaydetti.





Netanyahu'nun ofisinden görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada ise Başbakan'ın Hochstein'a "kuzeydeki güvenlik durumu kökten değişmedikçe İsraillilerin evlerine dönemeyeceğini" söylediği belirtildi. Netanyahu'nun "ABD'nin desteğini takdir ediyor ve saygı duyuyoruz. Ancak İsrail güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapacaktır" mesajı verdiği kaydedildi.





Gözler Hizbullah'ta



İsrail medyasında yer alan haberlere göre hükümet, Lübnan'a geniş kapsamlı bir harekât konusunda henüz nihai kararı vermedi. Bu kararın, Hizbullah'ın tepkisine bağlı olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşmaya, bölgedeki gelişmelerin ne yöne seyredeceği açısından büyük önem atfediliyor.





İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 8 Ekim'den bu yana çoğu Hizbullah üyesi 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Lübnan'dan Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ise 23 İsrail askeri ile 26 sivil yaşamını yitirdi.