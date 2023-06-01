İsrail Savunma Bakanı’ndan üstü kapalı ‘savaş’ çağrısı

“The Times of Israel” haber sitesine göre, Gallant, subaylar için düzenlenen bir törene katıldı.



Gallant, törende yaptığı konuşmada, “İsrail devletinin karşı karşıya olduğu tehlikeler artıyor ve İsrail’in birliğini özellikle de Yahudi halkının geleceğini korumak için üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz istenebilir.” dedi.



Görevlerin ağır, zorlukların büyük ve kendilerini içinde buldukları gerçekliğin karmaşık olduğunu söyleyen Gallant, ancak İsrail devleti, ordusu ve tüm güvenlik servislerinin bugün ve gelecekte ülkenin güvenliğini sağlamak için ne yapılması gerektiğini bileceğini dile getirdi.



Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, bu açıklamayı, İsrail ile İran ve Hizbullah arasında karşılıklı tehditlerin arttığı bir dönemde yapması dikkati çekti.



NELER YAŞANMIŞTI?



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in, Lübnan’ın güneyinden çekilmesinin 23. yıl dönümü münasebetiyle 25 Mayıs’ta yaptığı konuşmada, “İsrail’in büyük bir savaşa neden olacak bir hata yapması durumunda uçuruma sürükleneceğini ve yok olacağını” söylemişti.



İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin de bugün yaptığı açıklamada, İsrail tarafından bilindiğine göre, İran’ın, 3 ila 5 nükleer bomba üretmeye yetecek kadar uranyuma sahip olduğunu ileri sürmüştü. İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarına işaret eden Yadlin, bu saldırıların “İran’ın Suriye’de askeri olarak yerleşme çabalarını büyük ölçüde engellediğini” öne sürmüştü.