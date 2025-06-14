İsrail Savunma Kuvvetleri: 9 üst düzey bilim insanı öldürüldü

İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaptığı nokta atışı saldırılarla İran'ın nükleer programlarda kritik görev alan 9 bilim insanı ve uzmanı öldürdüğünü açıkladı. Söz konusu isimlerin, İran'ın nükleer altyapısını oluşturan kritik projelerde doğrudan yer aldığı belirtildi.



İsrail'in saldırılarında İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami başta olmak üzere en az 20 üst düzey komutanı öldürdüğünü açıklamıştı.