Samanyolu Haber /Dünya / İsrail seçimine günler kala yeni anket /30 Ekim 2022 21:17

İsrail seçimine günler kala yeni anket

Son 3,5 yılda beşinci kez seçime gidileceği açıklanan İsrail'de son yapılan kamuoyu yoklamalarında ise hiçbir bloğun yönetime gelebilecek yeterli çoğunluğa ulaşamadığının görüldüğü belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail'de 1 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi planlanıyor.

Uzun bir süredir siyasi kaosun sürdüğü İsrail'de son yapılan kamuoyu yoklamalarında ise hiçbir bloğun yönetime gelebilecek yeterli çoğunluğa ulaşamadığının görüldüğü belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre İsrail’de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım’da düzenlenecek erken genel seçimde hiçbir blok hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşamıyor.

Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail’de 6,3 milyondan fazla seçmen, 3,5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor.

Seçim anketleri, eski başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderlik ettiği blokun 59-60, muhalif blokun 56-57 sandalye kazanacağını öngörüyor. Buna göre Netanyahu’nun başını çektiği sağ blokun ve Netanyahu karşıtlığında şekillenen ‘Değişim Bloku’nun da koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamayacağı görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail seçimine günler kala yeni anket Sonraki Haber >>

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:20