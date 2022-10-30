İsrail seçimine günler kala yeni anket

İsrail'de 1 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi planlanıyor.





Uzun bir süredir siyasi kaosun sürdüğü İsrail'de son yapılan kamuoyu yoklamalarında ise hiçbir bloğun yönetime gelebilecek yeterli çoğunluğa ulaşamadığının görüldüğü belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre İsrail’de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım’da düzenlenecek erken genel seçimde hiçbir blok hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşamıyor. İsrail’de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım’da düzenlenecek erken genel seçimde hiçbir blok hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşamıyor.

Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail’de 6,3 milyondan fazla seçmen, 3,5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek.Kamuoyu yoklamalarına göre seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor.Seçim anketleri, eski başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderlik ettiği blokun 59-60, muhalif blokun 56-57 sandalye kazanacağını öngörüyor. Buna göre Netanyahu’nun başını çektiği sağ blokun ve Netanyahu karşıtlığında şekillenen ‘Değişim Bloku’nun da koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamayacağı görülüyor.