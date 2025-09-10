İsrail, şimdi de Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu

Husilerin denetimindeki Al-Masirah TV, İsrail’in çarşamba günü Yemen’in başkenti Sana’da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Arap medyasına göre saldırılar, kentin merkezindeki Maliye Bakanlığı binası ile Savunma Bakanlığı yerleşkesini hedef aldı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta düzenlediği başka bir saldırıda 12 üst düzey Husi yöneticisini öldürmüştü.





Bu saldırı, İsrail’in Husilerin üst kademesinden isimleri öldürdüğünü ilk kez kamuoyuna açıkladığı operasyon olarak kayda geçti.





Husi Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, saldırıda Husi Başbakanı Ahmed Galib er-Rahavi’nin yanı sıra bazı bakanların da hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.