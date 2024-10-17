İsrail sivillerin sığındığı BM okulunu bombaladı: En az 22 ölü

İsrail ordusunun, 13 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı.







Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail saldırısı nedeniyle okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi.





İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Cibaliya'ya düzenlenen hava saldırısında Hamas ve İslami Cihad'ın hedef alındığı ileri sürüldü. Ordudan yapılan açıklamada saldırının, Hamas ve İslami Cihad yetkililerin düzenlediği bir toplantı sırasında gerçekleştirildiği iddia edildi.







GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 42 BİN 438'E YÜKSELDİ

Öte yandan Gazze'deki yerel sağlık yetkilileri, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırısı sonucu öldürülenlerin sayısının 42 bin 438'e yükseldiğini ve 99 bin 246 kişinin de yaralandığını duyurdu.