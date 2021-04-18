İsrail sokakta maske zorunluluğunu kaldırdı

9.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 54'üne iki doz Covid-19 aşısı yapan İsrail'de, sokakta maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İsrail'de nüfusun yarıdan fazlasına ikişer doz Pfizer/BioNTech aşısı yapılmasıyla günlük yeni vaka oranlarında keskin bir düşüş yaşanırken, okullar da bugün tamamen açıldı.







Yeni kararla, İsrail'de artık sokakta maske takmak zorunlu olmayacak. Bir yıl önce sıkı denetim ve para cezaları eşliğinde getirilen bu zorunluluk kaldırılırken, Sağlık Bakanlığı kapalı mekanda maske kuralının devam ettiğini ve halkın yanlarında maske taşımayı sürdürmesi gerektiğini açıkladı.





İsrail'de son haftalardaki aşamalı normalleşmeyle yuvalar, ilk okullar ve liseler açılmıştı; bugünden itibaren orta okulların da açılmasıyla eğitim de tamamen normale dönüyor. Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, okullarda kişisel hijyene dikkat edilmesi, sınıfların havalandırılması ve dersler ile teneffüslerde azami sosyal mesafeye uyulması gibi kuralların sürdüğü vurgulandı.





Dünyanın en hızlı aşılama kampanyalarından birini yürüten İsrail'de, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistinli nüfusu da 'İsrail nüfüsu' olarak sayıldığı için aşılanıyor. Ancak işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan 5.2 milyon Filistinli aşılara erişimde sıkıntı yaşıyor. Batı Şeria ve Gazze'ye İsrail, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin tarafından sınırlı sayıda aşı ulaştırıldı.