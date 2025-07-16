İsrail Suriye Genelkurmay binasını vurdu

13 yıl süren iç savaşta yüzbinlerce insanın öldüğü milyonlarca insanın da hayatını etkilediği Suriye'de savaş sona eremiyor. Süveyda'da Dürzi militanlar ile son günlerde yeniden başlayan çatışmalarda İsrail de çatışmalara doğrudan müdahil oldu. Suriye ordusundan sadece birkaç gün içinde yüzlerce askerin ölmesinin ardından bugün Şam'da patlama sesleri duyuldu.





İSRAİL: GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BİNASINI VURDUK

Halktv'de yer alan habere göre Suriye Resmi haber ajansı Sana tarafından yapılan açıklamada, "Başkent Şam'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın kaynağı araştırılıyor" ifadelerini kullandı. İsrail Ordusu konu hakkında resmi bir açıklama yaparak, "İsrail Savunma Kuvvetleri, siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda saldırı düzenliyor ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam ediyor" dedi.





İSRAİL SURİYE SINIRINA ASKER GÖNDERİYOR

İsrail'in Şam'a yönelik saldırısının ardından Suriye sınır hattına asker göndereceği, İsrail Ordusu tarafından açıklandı.





DÜRZİLERE SALDIRININ ARDINDAN İSRAİL SALDIRISI

İç savaşın büyük ölçüde sonlandığı Suriye'de Ahmed Şara'nın yönetime geçtiği günden bu yana ülkedeki azınlık gruplara yönelik saldırılar olduğu yönünde birçok haber yayıldı. Alevilerin ardından Suriye’nin Ürdün sınırında yer alan ve Dürzilerin yoğun yaşadığı Süveyda bölgesinde Dürzi milisler ile Bedevi aşiretler arasında yaşanan çatışmaların ardından gerilim yeniden tırmandı.





48 saat süren silahlı çatışmaların ardından Suriye geçici hükümeti ve HTŞ'ye bağlı gruplar da bölgeye gelerek Dürzilere saldırdı. Bölgede neredeyse saldırmadık ülke bırakmayan İsrail daha önce Dürzileri koruyacaklarını açıklamıştı. Dürzi toplumuna yönelik saldırıların ardından İsrail devreye girdi.





İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.