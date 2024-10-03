Samanyolu Haber /Dünya / 'İsrail Suriye'deki Rus hava üssünü vurdu' /03 Ekim 2024 13:51

'İsrail Suriye'deki Rus hava üssünü vurdu'

Çarşamba günü, aralarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kasır'ın da bulunduğu iki Lübnan vatandaşı, İsrail'in Şam'daki bir eve düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail'in Perşembe günü erken saatlerde Suriye'deki en büyük Rus hava üssüne yakın bir mühimmat deposuna hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Lazkiye kırsalındaki Jablah ilçesi yakınlarında meydana gelen saldırının, Suriye topraklarından mı yoksa denizden mi fırlatıldığı henüz bilinmeyen insansız hava araçları tarafından gerçekleştiği belirtildi.

Jablah'a bölgesinde Suriye'deki en büyük Rus hava üssü olan Hmeymim Hava Üssü yakınlarında bulunan mühimmat deposu saldırılarda imha edildi.

Suriyeli gazeteci Abdullah Almousa saldırıya ilişkin X hesabından görüntüler paylaştı.

Suriye hava savunması ve Rus güçlerinin saldırıya 40 ila 50 dakika içinde karşılık verdiği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı resmi olarak doğrulanmasa da Suriye hükümetine yakınlığı ile bilinen Sham FM radyosu, Jableh semalarında duyulan seslerin, kıyı açıklarındaki hedeflere müdahale eden hava savunma sistemleri olduğunu aktardı.

Gerçekleşen bu son saldırı, İsrail'in bu hafta Suriye'ye düzenlediği bir dizi hava saldırısının ardından geldi.

Çarşamba günü, aralarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kasır'ın da bulunduğu iki Lübnan vatandaşı, İsrail'in Şam'ın Mazzeh Batı Villaları mahallesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

İsrail Suriye'de sık sık hava saldırıları düzenleyerek İran ve Hizbullah'la bağlantılı olduğunu söylediği mevzileri hedef alıyor.

SOHR, 2024 yılında İsrail tarafından toplamda 94 saldırının gerçekleştiğini belirtiyor.
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