Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Suriye'nin askeri yapılarını vuruyor /12 Aralık 2024 10:37

İsrail Suriye'nin askeri yapılarını vuruyor

Suriye'de HTŞ liderliğindeki grupların Suriye'ye girmesiyle Esad yönetimi son buldu. İsrail'in Suriye'nin kritik askeri noktalarına bombardımanı ise sürüyor.

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Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş, 27 Kasım 2024’te yeniden alevlendi. Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) öncülüğündeki grupların başkent Şam’ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi resmen devrildi. Ülkede 61 yıllık Baas rejimi sona erdi.

Tüm dünyanın gözü hem Suriye hem de Orta Doğu’daki gelişmelere çevirdi.

İSRAİL 310'DAN FAZLA SALDIRDI
Esad’ın devrilmesinin ardından İsrail’in Suriye’nin kritik askeri yapılarına 310’dan fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail’in Suriye’nin altyapısının yüzde 80’ini yok ettiği kaydedildi.

ABD BAŞKANI AZINLIK HAKLARI İÇİN SÖZ VERDİ
Suriye’nin geçici hükümetinin başbakanı Muhammet el Beşir, azınlık hakları için ‘kapsayıcı’ bir yönetim sözü verdi.

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