Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu /08 Ekim 2024 22:15

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

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IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.

Suriye Devleti'nin resmi ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam semalarında patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı koyduğu" belirtildi.

Haberde, "Şam’daki Mezze mahallesinde bir apartman binasını hedef aldı ve ilk bilgilere göre yaralılar var." ifadesine yer verildi.
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