Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Suriye'ye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /09 Eylül 2024 08:47

İsrail, Suriye'ye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye basındaki haberlere göre, iç savaşın başından beri Suriye'de hava saldırıları düzenleyen İsrail dün gece bir askeri tesisi vurdu, 14 kişi öldü.

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DW Türkçe'de yer alan habere göreİsrail Suriye'nin Hama kenti yakınlarındaki Misyaf'a hava saldırısı düzenledi, Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre en az 14 kişi öldü.

Reuters'a bilgi veren iki yerel kaynak vurulan noktanın kimyasal silah üretimi yapılan büyük bir askeri tesis olduğunu iddia etti.

SANA da bölgede askeri tesis olduğunu teyit etti ancak başka ayrıntı paylaşmadı. Ajansa bilgi veren güvenlik kaynakları, "Hava savunma sistemlerimiz saldırganın füzelerine karşı koydu ve bazılarını önledi" dedi. Ajans ayrıca olayda 43 kişinin yaralandığını, iki bölgede de yangın çıktığını belirtti.

İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de İran destekli milisler ve rejim askerlerini hedef alıyor. 7 Ekim sonrasında ise Suriye'ye yönelik saldırıların yoğunluğu arttı. Nisan ayında İran elçiliğinin bombalanması Suriye'de gerçekleştirilen en ciddi saldırı olmuştu.

Ancak İsrail Suriye'deki hava saldırılarına dair resmi açıklama yapmıyor.
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