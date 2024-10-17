Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Suriye'yi de vurdu! Liman kenti yanıyor /17 Ekim 2024 09:23

İsrail Suriye'yi de vurdu! Liman kenti yanıyor

Filistin ve Lübnan'da katliamlarına aralıksız devam eden İsrail, bu kez de Suriye'nin liman kenti Lazkiye'yi vurdu. Saldırının ardından bombalanan bölgede yangın ve patlamalar meydana geldi.

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Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılarını sürdüren İsrail, son bir aydır da Lübnan'ı bombardımana tutuyor. Saldırılarıyla Orta Doğu'da büyük bir kriz neden olan İsrail, şimdi de Suriye’yi hedef aldı.

Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail, liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı bildirildi.

İsrail’den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail’in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu aktardı.

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