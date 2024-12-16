İsrail, Suriye'yi vurdu, cihazlar 3.0'lük deprem ölçtü

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası İsrail'in saldırıları hiç durmadan devam ediyor. İsrail'in son hedefi Suriye'nin Akdeniz kıyısında Rus üslerinin de bulunduğu Lazkiye ve Tartus vilayetleri oldu. Lazkiye ve Tartus'a yapılan saldırılar 'en ağır hava saldırıları' olarak nitelendirildi.





SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR

Tartus'a yapılan saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosu sosyal medyada gündem oldu. Tartus'taki Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi. Tartus'taki patlamaya ilişkin videolarda parlak bir şimşek çaktığı ve sonrasında havada büyük bir duman bulutu oluştuğu görülüyor.





PATLAMA, RİCHTER ÖLÇEĞİNE YANSIDI

İsrail Coğrafi Araştırmaları Sismoloji Müdürlüğü, dün gece saat 23:49'da merkez üssü Golan Tepeleri'ndeki Banyas'tan yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydetti. Savaş Gözlemcisi OSINdefender da patlamanın Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.