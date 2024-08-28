İsrail talimatı verdi! Binance Filistinlilerin hesaplarını bloke etti

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü iddianın odağında ise dünyanın en büyük kripto para borsası Binance yer alıyor.





İddialara göre İsrail'den gelen talimat üzerine Binance harekete geçerek Filistinlilerin kripto mal varlıklarına el koydu ve fonların iadesi yönündeki tüm itirazları reddetti. İddialar sonrası sosyal medyada "Binance soykırıma destek veriyor" başlığıyla boykot etiketi de açıldı. Bu iddiaları ortaya atan ise dijital para borsası Paxful'un kurucu ortağı Ray Youssef. Youssef kararın gerekçesi olarak İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu'ndan gelen bir mektubu paylaştı.





İddialar ve boykot çağrılarının ardından Binance'den beklenen açıklama geldi fakat açıklama yine de kullanıcıları tatmin etmedi. Binance, tüm Filistinlilerin fonlarının bloke edildiği iddialarını reddederken yalnızca yasa dışı faaliyetlere karışanların varlıklarına el konulduğu öne sürüldü. Binance'nin açıklamasında bu karardan kaç kullanıcının etkilendiği ve bu kısıtlamaların ne zaman getirildiği yönünde herhangi bir bilgi yer almadı.





Binance'in bu kararı üzerine Bitcoin güne yüzde 8'lik düşüşle başladı. Yine başka alt coinlerde de düşüş gözlendi.