İsrail tankları BM üssüne girdi: 15 asker yaralı

İsrail, Güney Lübnan'daki üsse saldırdı. İsrail'e ait iki tank üssün ana giriş kapısını yıktı.







Lübnan'daki BM Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada "İki israil tankı güney lübnandaki üssümüzün ana giriş kapısını yıktı,15 asker yaralandı." denildi.





Halktv'de yer alan habere göre Barış Gücü üsse zorla girildiğini belirterek "15 Barış Gücü görevlisi aynı noktaya birden fazla mermi atılması ve duman yayması sonucu cilt tahrişi de dahil olmak üzere çeşitli etkilere maruz kaldı." dedi.





Birleşmiş Milletler ise "Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail'den izahat istedik." dedi.





"İSRAİL YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİ"

Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in uluslararası meşruiyete ve ilgili kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.





Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına değinen Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" dedi.





Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için ‘sağlam bir duruş’ sergileme çağrısı yaptı.