İsrail tarihinin en büyük savaş bütçesini onayladı

İsrail hükümeti, 2025 yılı için planlanan devlet bütçesini onayladı.





Bu bütçe gizli kabul edilen istihbarat bütçesi hariç olmak üzere güvenlik bütçesinde 6 milyar dolarlık bir artış sağlamak için eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmetler sektörlerinde büyük kesintiler içeriyor.





NTV'nin haberine göre diğer sektörler için planlanan büyük kesintilere rağmen söz konusu artış, Gazze'de ve Lübnan'da yürüttüğü soykırım politikasına devam edebilmek için 16 milyar dolarlık bir artış talep eden ordunun isteklerini karşılamadı.





BAKANLAR ARTIŞI YETERLİ BULMADI

İsrail tarihinin en geniş askeri bütçesi, koalisyon hükümetinin altı bakanından tepki gördü.





Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptığı açıklamada, "2025 bütçesindeki temel hedef, İsrail ekonomisinin dayanıklılığını korurken, devletin güvenliğini sağlamak ve tüm cephelerde zafer elde etmektir." dedi.





İsrail, bir yılı aşkın süredir devam eden savaşta ABD'den de milyarlarca dolarlık askeri yardım desteği almaya devam ediyor.