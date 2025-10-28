İsrail tavrını net koydu: 'Gazze'de Türkiye'ye izin vermeyeceğiz'

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarla, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde asker bulundurması olasılığına karşı İsrail hükümetinin resmi tutumunu ortaya koydu.





BBC'ye konuşan Saar, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Ankara'nın İsrail'e düşmanca yaklaştığını iddia ederek, "Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Gazze’ye girmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu tutumumuzu Amerikalı dostlarımıza da açıkça ilettik" ifadelerini kullandı.





ABD'Lİ YETKİLİLER VE NETANYAHU'NUN MESAJLARI

Saar'ın bu açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun geçtiğimiz hafta İsrail'e yaptığı ziyaretlerin hemen ardından geldi. Rubio, Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeyi teklif eden ülkeler olduğunu belirtmiş, ancak bu gücün "İsrail’in varlığından rahatsız olmayacak ülkelerden oluşması gerektiğini" söylemişti.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 22 Ekim’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Gazze’de rol almasına olumsuz yaklaştığını ima etmişti. Netanyahu, Türkiye’nin "yapıcı bir rol" üstlenebileceği değerlendirmelerine yanıt olarak, "Bu konuda birlikte karar vereceğiz. Çok net fikirlerim var. Tahmin etmek ister misiniz?" sözlerini kullanmıştı.





MSB "GÖREVE HAZIRIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında bir Uluslararası İstikrar Gücü oluşturulması gündemdeyken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da Ankara'nın bu görev gücünde yer alabileceğini belirtmişti. Erdoğan, Körfez turu dönüşünde yaptığı son açıklamada, "kapsamlı müzakerelerin sürdüğünü" ifade etmişti.





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri ise 23 Ekim’deki bilgilendirmede, Türkiye'nin ateşkes anlaşmasının dört garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkelerle diplomatik ve askeri istişareleri sürdürdüğünü belirtmişti. MSB yetkilileri, Uluslararası İstikrar Gücü’nün görev tanımını; güvenlik devriyesi yürütmek, sivil altyapıların korunması, insani yardımın koordinasyonu, sınır güvenliğinin sağlanması, yerel güvenlik güçlerinin eğitimi ve ateşkesin takibi olarak sıralamıştı.