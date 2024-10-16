Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, tek saldırıda tüm Belediye Meclisi'ni öldürdü: Lübnan Başbakanı açıklama yaptı /16 Ekim 2024 23:14

İsrail, tek saldırıda tüm Belediye Meclisi'ni öldürdü: Lübnan Başbakanı açıklama yaptı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye yönelik İsrail hava saldırısının kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısı sırasında düzenlendiğini belirtti. Saldırı sonucu Nebatiye Belediye Meclisi'nin tüm üyeleri hayatını kaybetti.

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İsrail'in Nebatiye düzenlediği saldırıda, belediye meclis binası vuruldu. Bu esnada acil durum toplantısında olan Nebatiye Belediye Meclis üyelerinin tamamı, Belediye Başkanı'yla birlikte öldü.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Nebatiye'ye yönelik saldırı kınanırken "(İsrail) Kente yönelik hizmetler ve yardım durumunun görüşüldüğü belediye meclisi toplantısını kasıtlı olarak hedef aldı." ifadesine yer verildi.
 
İsrail'in bu saldırılarının "suçları karşısında kasıtlı olarak sessiz kalan ve onu suçlarında ısrar etmesi için cesaretlendiren dünyanın gözleri önünde" gerçekleştiğini aktaran Mikati, "Tüm dünya ülkeleri Lübnan halkına yönelik saldırıları caydıramıyorsa, ateşkes talep etmek için (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ne başvurmaya değer mi?" eleştirisinde bulundu.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Nebatiye Belediyeleri Birliği binalarını bombaladığı belirtilmişti.

Belediye binalarına yönelik saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmıştı.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi de İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığını ve saldırıda belediye başkanının öldüğünü duyurmuştu.

Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılmıştı.

İsrail ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 10 Ekim'den sonra ilk defa bu sabah hava saldırıları düzenlemişti.
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