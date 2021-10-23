İsrail, terörizm iddiasıyla Filistinli insan hakları kuruluşlarını yasakladı

İsrail hükümeti, insan haklarını savunan Filistinli 6 kuruluşu ‘terör örgütü’ ilan etti ve solcu bir militan hareketle bağlantılı olduklarını söyleyerek bu grupların faaliyetlerini yasakladı.







İSRAİL’İN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İFŞA EDİLDİ





Hedeflenen grupların çoğu, Filistinli aktivistleri rutin olarak gözaltına alan İsrail’in baskısını ve Filistin Yönetimi tarafından iddia edilen insan hakları ihlallerini belgeleyerek medyaya sunuyordu.





İsrail’in hak gruplarına ait ofisleri basması, mal varlıklarına el koyması, personeli tutuklaması ve gruplara yönelik her türlü kamuoyu desteği ifadesini suç sayması ispatlanan insan hakları ihlalleri arasındaydı.





İsrailli ve uluslararası insan hakları grupları, İsrail’in aldığı bu kararı sivil topluma yönelik bir saldırı olarak kınadı ve hedeflenen örgütlerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.





KAPATILAN GRUPLARIN LİSTESİNİ YAYINLADI





Ortaya çıkarılan tüm bu insan hakları ihlallerini yok sayan İsrail hükümeti dün yaptığı açıklamada, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını duyurdu. İsrail, yasadışı olarak isimlendirdiği grupları şöyle listeledi;





-1979’da kurulmuş bir insan hakları grubu olan Al-Haq ve Addameer Grubu

-Uluslararası Çocuklar İçin Savunma-Filistin ile Bisan Araştırma Ve Geliştirme Merkezi

-Filistin Kadın Komiteleri Birliği

-Tarım Birliği Ve Çalışma Komiteleri





Söz konusu kurumlar, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze sınırında, sivil toplum alanında geniş bir etkiye sahip olan önemli kuruluşlar arasında yer alıyor.





‘KARAR, İSRAİL’İN STRATEJİK SALDIRISIDIR’







Filistin Yönetimi ise bu kararın “Filistin sivil toplumuna ve Filistin halkının İsrail’in yasadışı işgaline karşı çıkma ve devam eden suçlarını ifşa etme temel hakkına yönelik stratejik bir saldırı” olduğunu söyledi.







