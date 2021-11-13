Samanyolu Haber /Gündem / İsrail-Türkiye arasında ajan krizi! /13 Kasım 2021 10:34

İsrail-Türkiye arasında ajan krizi!

Çamlıca Kulesi’nden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen 2'si İsrailli 3 kişi, "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti.

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İsrail vatandaşı olan çift ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti.

Natali and Mordi Vaknin isimli İsrail vatandaşlarının tutuklama gerekçesi olarak “siyasal ve askeri casusluk” suçu olduğu iddia ediliyor. İsrail medyasına konuşan avukat Nir Yaslovitzh, “Eğer bir Rus vatandaşı bu sarayın fotoğrafını çekseydi, Türkiye’nin onu tutuklayacağını sanmıyorum” şeklinde konuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı, “Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan’ın sarayını fotoğraflamaktı” dedi.

Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.

Tutuklanan Natali Vaknin’in kardeşi, Ynet haber sitesine verdiği demeçte, kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türkiyeli İsrailli yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

Tutuklanan çiftin İsrail’de otobüs şoförü olarak çalıştıkları ve önceki evlilikleri de dahil toplam 5 çocukları olduğu bildiriliyor.
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