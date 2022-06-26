İsrail, Türkiye, İran üçgeninde ilginç iddialar: Mossad, İstanbul’da 3 saldırı önledi

İsrail gizli servisi Mossad’ın geçtiğimiz günlerde İstanbul’da İsraillileri hedef alan 3 İran saldırısını önlediği iddia edildi. Türk istihbarat birimlerinin de destek verdiği önleme girişimlerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye’ye teşekkür etti. İran ise iddiaları reddediyor.







İsrail basınında yer alan haberlere göre Mossad, İstanbul’da İsraillilere yönelik 3 İran saldırısını önledi. İsrail bu ay başında Türkiye’deki İsrail vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. Uyarının geçerli kalmaya devam ettiği belirtildi.





Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Mossad ajanları, Türk güvenlik güçlerinin 10 kişiyi yakalamasına öncülük etti. İranlı bir gruba üye oldukları iddia edilen 10 kişinin İstanbul’daki İsrailli turistlere saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.





Gazeteye konuşan bir Mossad yetkilisi, tutuklanan 10 kişinin ayrıca İsrail’in eski Türkiye büyükelçisi ve eşini kaçırmayı ve öldürmeyi planladıklarını söyledi. Mossad, özel bir jetle eski büyükelçi ve eşinin hemen Türkiye’den çıkararak İsrail’e getirdi. Mossad yetkilisine göre diğer saldırı girişimleri de “son dakikada” önlendi.





İRAN: İDDİALAR TEMELSİZ

Tutuklananlar arasında İran vatandaşlarının yanı sıra Türk vatandaşları olduğu da belirtiliyor. Ancak İran iddiaları reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, Tahran’ın Türkiye’deki İsraillileri hedef aldığı yönündeki iddiaların “temelsiz” olduğunu açıklamış ve bunun “iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmek için önceden tasarlanmış bir senaryonun” parçası olduğunu açıklamıştı.





Öte yandan İran’ın ülke dışındaki operasyonları da yürüten Devrim Muhafızları Ordusunun on yıldan fazla bir süredir görevde olan istihbarat biriminin başkanı Hossein Taeb’in dün görevden alındığı duyuruldu. Taeb, İsrail basınına göre Türkiye’deki İsraillilere yönelik planlanan saldırıların arkasındaki adam olarak aktarılıyordu. İran ajansları, İstihbarat teşkilatının başına General Muhammed Kazemi atandığını duyurdu.





İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Türkiye’deki temasları sırasında Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına yönelik saldırıların engellenmesinde gösterdikleri iş birliğinden dolayı Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etmişti. Lapid, “Son haftalarda İsrail ile (Türkiye) arasındaki güvenlik ve diplomatik iş birliği sayesinde İsrail vatandaşlarının hayatları kurtarıldı. Bu profesyonel ve koordineli faaliyet için Türk hükümetine minnettarız.” açıklamasını yapmıştı.