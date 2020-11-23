Samanyolu Haber /Dünya / İsrail: Türkiye'den gelen her beş kişiden biri COVID-19 çıktı /23 Kasım 2020 11:51

İsrail: Türkiye'den gelen her beş kişiden biri COVID-19 çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı, Türkiye'ye tatile giden vatandaşlarının yüzde 20'sinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada 1-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de bulunan 988 İsrail vatandaşından en az 197'sinin ülkeye dönüşte yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve bunun diğer ülkelere kıyasla en yüksek oran olduğu kaydedildi.

Euronews't yer alan haberde, Intellinews internet sitesinin paylaştığı verilere göre İsrail vatandaşlarının bulunduğu ülkelerden yüzde 13 ile Bulgaristan ikinci, yüzde 6 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üçüncü ve yüzde 3 ile Yunanistan'ın listede dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

"Türkiye'de Covid-19 kontrol edilemez boyutlarda"

Haberde ayrıca Türkiye'deki koronavirüs salgınının kontrol edilemez boyutlara ulaştığı ve hükümetin açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığı bilgisi dikkat çekti. Türkiye'deki hastanelerin yatak kapasitelerinin ise yüzde 50'sinden fazlasının dolu olduğu kaydedildi.
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