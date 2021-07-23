İsrail Türkiye'yi kırmızı listeye aldı: Seyahat yasağı geliyor

Televizyondan ulusa seslenen İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sağlık açısından aşı olabilecek durumdaki tüm İsraillilerden bir an önce aşılarını yaptırmalarını istedi.







Aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunan İsrail'de perşembe günü bin 336 Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların büyük çoğunluğu, bulaşı oranı yüksek olan Delta varyantından kaynaklanıyor.





Ülkede nüfusun en az yüzde 56'sı Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırmış durumda. Ancak son dönemde Delta varyantına yakalanan hastaların üçte biri, aşısını tam yaptırmış olanlardan oluşuyor.





Bilimsel araştırmalar, tam aşı olmuşların da koronavirüse yakalanmalarının söz konusu olduğunu ancak bu kişilerde hastaneye yatma ve virüs kaynaklı ölüm riskinin çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.





Türkiye'nin de aralarında olduğu dört ülkeye seyahat yasağı





Öte yandan İsrail koronavirüs bilim kurulu Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 ülkeye seyahat yasağı getirilmesini onayladı.





Kurulun önerisine göre Delta varyantının yayılmasını önlemek için Türkiye, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kıbrıs'a ve bu ülkelerden İsrail'e seyahatlerin kısıtlanması isteniyor.





Hükümetin de onaylaması durumunda seyahat yasaklarının 30 Temmuz'da başlaması bekleniyor.