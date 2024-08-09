İsrail üslerine elektrik sağlayan şirketin ortağı Zorlu Enerji

Liat Ron imzasıyla yayınlanan haberde, "İsrail hükümeti, başkanlığını Ahmet Nazif Zorlu’nun yürüttüğü Zorlu Holding’e Savunma Bakanlığı’ndan önemli miktarda fonların akmasına izin vermeyi sürdürdü. İstanbul merkezli holding, IDF ve Savunma Bakanlığı’na 2004 yılından bu yana elektrik sağlayan Dorad Energy’de bir ortak" ifadelerine yer verildi.





İsrailli The Jerusalem Post haber sitesi, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üslerine elektrik sağlayan Dorad Energy ile IDF arasındaki anlaşmanın yenilendiğini yazdı. Haberde, Dorad Energy'nin yüzde 25 hissesinin Zorlu Holding iştirakı Zorlu Enerji'ye ait olduğuna dikkat çekildi.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına yansıyan bir haberde, Türkiye’de nisan ayında alınan İsrail’le ticareti kesme kararına karşın, İsrail Savunma Kuvvetleri üslerine elektrik sağlayan ve yüzde 25 hissesi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ‘Erdoğan’a yakın Türk bir iş insanına ait olan’ Dorad Energy ile IDF arasında yapılan sözleşmenin uzatıldığı belirtildi.Haberde yer alan bilgiye göre, Türkiye'nin boykotunun başlamasından iki buçuk ay sonra, temmuz ayında, aralarında Zorlu temsilcilerinin de olduğu Dorad’ın yönetim kurulu toplandı ve IDF üslerine elektrik sağlama anlaşmasının yenilenmesini oybirliği onayladı.İsrail Savunma Bakanlığı ise Dorad Energy ile yapılan anlaşmanın yenilenmediğini sadece Savunma Bakanlığı için elektrik maliyetlerini düşürme amacıyla indirimli bir tarifeyi yansıtacak şekilde ayarlama yapıldığını belirtti. Savunma Bakanlığı, "Dorad, en büyük hisse sahibinin İsrail Devleti olduğu İsrailli bir şirkettir. Faaliyetleri İsrail yasaları ve düzenlemelerine göre gerçekleşmektedir" açıklamasında bulundu.Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgiye göre Zorlu Holding iştirakı Zorlu Enerji, Dorad Energy'nin yüzde 25 hissedarı konumunda.Türkiye, geçtiğimiz nisan ayında 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmişti. Devamla mayıs ayında da ticaret yasağı kararı alınmıştı.Mayıs sonunda Zorlu Enerji her birine yüzde 42,15 ile ortak olduğu İsrailli Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerini satma kararı almış, ancak Dorad Energy’deki paylarına ilişkin bir adım atmamıştı.