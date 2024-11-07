İsrail vatandaşı Filistinlilere sınır dışı kararı

İsrail Parlamentosu bu sabah, saldırı gerçekleştirmiş Filistinlilerin aile üyelerinin, Gazze Şeridi ya da başka yerlere sınır dışı edilmesini öngören bir yasa çıkardı.





DW Türkçe'nin haberine göre başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve aşırı sağcı müttefikleri tarafından desteklenen yasa, parlamentoda 61'e karşı 41 oyla kabul edildi. Ancak yasaya yüksek mahkemede itiraz yolu açık.





Bu yasa Filistinli İsrail vatandaşları ve ilhak edilen Doğu Kudüs'teki Filistinliler için de geçerli olacak.





7-20 yıl arası sınır dışı edilecekler

Yasaya göre saldırganların aile üyelerinden saldırılardan haberi olan, saldırıları "destekleyen" ya da "terörizme karşı sempati gösteren" kişiler, 7 ile 20 yıl arası bir süre için Gazze Şeridi'ne ya da başka bir bölgeye sınır dışı edilebilecek.





İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de yerinden oldu ve defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı.





Yasanın Batı Şeria'da uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsiz. İsrail, Batı Şeria'da zaten bir süredir saldırıya karışmış kişilerin ailelerinin evlerinin yıkılmasına yönelik bir politika izliyor.





Filistinliler son yıllarda İsraillilere karşı çok sayıda bıçaklama, silahla ateş etme ve araba ile çarpma saldırısı gerçekleştirdi.





"İsrail anayasasına aykırı"

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve İsrail ordusunun eski uluslararası hukuk uzmanı Dr. Erhan Shamir-Borer, yasanın Yüksek Mahkeme'ye taşınması halinde geçmiş davalarda çıkan kararlara dayanarak iptal edilebileceği görüşünde. Shamir-Borer, "Sonuçta bu yasa tamamen anayasaya aykırıdır ve İsrail'in temel değerleriyle çelişiyor" dedi.





İsrail Doğu Kudüs'ü ilhak etse de bu hamlesi uluslararası toplum tarafından tanınmıyor. Kudüs'teki Filistinliler kalıcı oturum iznine sahip ve vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyorlar ancak pek çoğu bu haklarını çeşitli engellemeler sebebiyle kullanamıyor. İsrail içerisinde yaşayan Filistinliler nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.