Samanyolu Haber /Gündem / İsrail ve Almanya arasında denizaltı anlaşması /20 Ocak 2022 14:55

İsrail ve Almanya arasında denizaltı anlaşması

Almanya ve İsrail arasında 3,4 milyar dolarlık denizaltı satışı anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında İsrail, Almanya’dan 3 adet denizaltı satın alıyor.

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Anlaşmaya ilişkin açıklama İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Anlaşma kapsamında ayrıca iki ülke arasında 850 milyon Euro’luk bir stratejik işbirliği uygulaması da yürürlüğe girecek.

Söz konusu anlaşma uyarınca Alman Thyssenkrupp şirketi, 9 yıl içerisinde üretimini tamamlayıp ilk denizaltıyı İsrail’e teslim edecek.

Alman şirket ayrıca İsrail’de eğitim amaçlı bir simulatör de inşa edecek. Anlaşmanın denizaltıların yedek parçalarını da kapsadığı açıklandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da yaptığı açıklamada anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gantz, Alman hükümetine anlaşmanın sağlanmasından ve İsrail’in güvenliğine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

İsrail donanmasında halen 5 adet Alman yapımı Dolphin tipi denizaltı bulunuyor ve aynı modelden 6’sının daha üretimi devam ediyor.
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