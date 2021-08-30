İsrail ve Filistin arasında bir ilk

ABD taraflara baskı yapıyor





Toplantı, 2014 yılından bu yana taraflar arası düzenlenen en üst düzey görüşme olarak kayıtlara geçti.İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre Gantz, Abbas’a Filistin ekonomisinin iyileştirilmesi için yeni önlemler alacağını bildirdi. Görüşmede ayrıca güvenlik konularının da masaya yatırıldığı aktarıldı.Filistinli bir yetkilinin AP’ye yaptığı açıklamaya göre, görüşmede taraflar arasında güvenin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı ve Abbas, Batı Şeria’da işgal altındaki topraklarda İsrail’in askeri operasyonlarının durdurulmasını istedi.İsrail’in daha fazla Filistinli göçmen işçiyi kabul etmesi ve birbirinden ayrı kalan Filistinli ailelerin birleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması da talep edildi.ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da iki gün önce İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede Filistinlilerin yaşam standardını iyileştirilmesini talep etmişti.Filistin’in bağımsızlığına şiddetle karşı çıkan Bennett, son olarak yaptığı bir açıklamada. Filistin ekonomisinin güçlenmesine destek vereceği vaadinde bulunmuştu.Bennett, Biden ile yaptığı görüşmenin ardından da hükümeti süresince bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarını yinelemişti.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.