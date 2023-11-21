Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ve Hamas anlaştı /21 Kasım 2023 23:51

İsrail ve Hamas anlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, beklenen ‘esir takası’ açıklamasını yaptı. Rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılacağını duyuran Netanyahu, Hamas ile savaşa devam edeceklerini bildirdi.

SHABER3.COM

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 46. gününde sertleşerek devam ederken Tel Aviv'den kritik ‘esir takası’ açıklaması geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine toplantılarının ardından yaptığı açıklamada rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması için anlaşmaya yardımcı olduğunu bildiren Netnayahu, “İsrail hükümeti bu akşam zor bir kararla karşı karşıyaydı. Ama doğru bir karar aldı” dedi.


“SAVAŞ DEVAM EDECEK”

Ordunun anlaşmaya destek verdiğini söyleyen Netanyahu, savaşın sürdüğünü belirterek “Tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek” ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılması için ilk adım olduğunu söyledi.

Hamas'ın elinde 219 İsrailli rehine olduğu ifade ediliyor. Ateşkes dahilinde 50 kadar esirin serbest bırakılması bekleniyor.

BİR REHİNE ÖLDÜ

İsrail tarafından bu açıklamaların yapıldığı sırada Filistin İslami Cihad Örgütü, bir İsrailli rehinenin öldüğünü duyurdu.

İslami Cihad’a bağlı Kudüs Tugayları ölen esiri daha önce insani sebeplerden dolayı bırakma isteklerini dile getirdiklerini ancak “İsrail'in oyalaması sonucu kadının hayatını kaybettiğini” ifade etti.
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