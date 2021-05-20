Samanyolu Haber /Dünya / "İsrail ve Hamas ateşkes için anlaştı" iddiası /20 Mayıs 2021 22:59

"İsrail ve Hamas ateşkes için anlaştı" iddiası

Filistinli direniş grupları ve İsrail arasında günlerdir süren savaş sonrasında İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İsrail güvenlik kabinesi 200'ün üzerinde Filistinlinin öldürüldüğü saldırıların ardından ateşkesi onayladı.

Çarşamba günü, üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk ateşkesin "bir veya iki gün içinde" gerçekleşmesini beklediğini söylemişti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail güvenlik kabinesi Perşembe günü İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi onaylamak için harekete geçti.

Ateşkesin tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği hemen açıklanmazken İsrail menşeli Kanal 12, yerel saatle 2'de başlaması beklendiğini bildirdi.

İsrailli ve Hamas yetkilileri daha önce Mısır arabuluculuğuyla ateşkes görüşmeleri yapıyorlardı.
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