İsrail ve İran'dan peş peşe 'ateşkes' açıklaması

İsrail'in İran'a saldırısıyla iki ülke arasında başlayan karşılıklı çatışmaların 12'nci gününde ateşkes ilan edildi.





İsrail hükümeti, ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.





İsrail internet sitesi Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Trump bir ateşkes ilan etti. Tüm taraflar uyarsa, ateşkes geçerli olacak" ifadesini kullandı.





SAATLER KALA BÜYÜK SALDIRI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsrail basını, Trump’ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında 15 civarında balistik füze atıldığını aktardı.





Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.





İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Birüssebi'de ölü sayısı 4'e çıkarken aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da dahil olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğu bildirildi.





Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların sığınakların yakınında bulunmasına gerek kalmadığı duyuruldu.





"ATEŞKES SAATİ TAHRAN SAATİYLE BELİRLENDİ"

İran tarafında ise Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu. Duyuruda, "İran'ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi." ifadeleri kullanıldı.





İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di" açıklamasında bulundu.