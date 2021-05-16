Samanyolu Haber /Gündem / İsrail ve Tayvan'dan gelecekler için PCR testi artık zorunlu /16 Mayıs 2021 14:44

İsrail ve Tayvan'dan gelecekler için PCR testi artık zorunlu

Türkiye, İsrail ve Tayvan’ı PCR testi zorunluluğundan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkardı.

SHABER3.COM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yayınladığı bildiride, Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan gelen yolculardan PCR test sonucu sunmalarının istenmeyeceğini kaydetti.

Önceki listede İsrail de yer alıyordu. Ancak müdürlüğün bildirisinde İsrail listeden çıkarıldı. İsrail’den Türkiye’ye gelmek isteyenlerin PCR testi yaptırması gerekecek.

Öte yandan listede Tayvan’ın da yer almadığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs’tan itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya vatandaşlarından PCR testi istenmeyeceğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail ve Tayvan'dan gelecekler için PCR testi artık zorunlu Sonraki Haber >>

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:24