Samanyolu Haber /Gündem / İsrail ve Türkiye'den karşılıklı açıklama: Büyükelçilikler açılıyor /17 Ağustos 2022 14:34

İsrail ve Türkiye'den karşılıklı açıklama: Büyükelçilikler açılıyor

İsrail medyası, bugün öğlen saatlerinde Türkiye ve İsrail ilişkilerini etkileyecek önemli bir duyurunun yapılacağını açıklamıştı. Beklenen açıklama İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden geldi.

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12 yıl önce Mavi Marmara olayıyla bozulan İsrail-Türkiye ilişkileri son dönemde ivme kazanırken, İsrail basını, iki ülkenin yakın zamanda bir açıklama yaparak, ‘ilişkilerin tam anlamıyla normale döndüğünü ilan edeceğini’ açıklamıştı.

İsrail merkezli medya kuruluşu Kanal 12, önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmesinin beklendiğini de duyurmuştu.

İSRAİL’DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
Bu haberlerin ardından tüm dünyanın gözü kulağı İsrail’e çevrilirken, İsrail Başbakanı Yair Lapid’den beklenen açıklama geldi. İsrail Başbakanı Yair Lapid’in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ve Türkiye’nin tam diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya karar verdiklerini ve ilişkilerde istikrarlı bir iyileşmenin ardından karşılıklı olarak büyükelçiliklerin yeniden açılacağı belirtildi.

Açıklamada, “İlişkilerin iyileştirilmesi, iki halk arasındaki bağların derinleşmesine, ekonomik, ticari ve kültürel bağların genişletilmesine ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldıklarını doğruladı.

MAVİ MARMARA OLAYI
İsrail'in, dış dünyayla bütün bağlantısını kopardığı Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisi, 31 Mayıs 2010 yılında dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda aktivistle birlikte İstanbul'dan yola çıkmış, İsrail’in gemiye havadan ve sudan düzenlediği saldırı sonucu 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından İsrail ve Türkiye arasında ilişkiler kopma noktasına gelmişti.
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