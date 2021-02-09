Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ve Yunanistan’dan aşı pasaportu anlaşması /09 Şubat 2021 20:18

İsrail ve Yunanistan’dan aşı pasaportu anlaşması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, iki ülke arasındaki seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

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Doğu Akdeniz konusunda destekçi arayışına giren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kudüs’te bir araya geldi.

Miçotakis, İsrail’e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Söz konusu aşı pasaportunun, aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıdığı ifade edildi. İki ülke arasında varılan anlaşmada corona virüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamalara veya karantina uygulamasına maruz kalmadan seyahat edebilecekleri belirtildi.
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