Samanyolu Haber /Dünya / İsrail vurdu, Hizbullah karşılık verdi: Lübnan alev alev! /07 Ekim 2024 09:30

İsrail vurdu, Hizbullah karşılık verdi: Lübnan alev alev!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Burj el-Barajneh güney mahallesi sakinlerine uyarıda bulundu. Adraee, Hizbullah tesislerinin bulunduğu alanın yakın zamanda hedef alınacağını belirterek bölgenin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu uyarıdan 1 saat sonra bölgeye yönelik bombardıman başladı. Hizbullah saldırılara Hayfa'yı vurarak yanıt verdi.

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İsrail'in Lübnan'da devam eden operasyonlarına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den Lübnan'ın Burj el-Barajneh'in güney mahallesi sakinlerine 'bölgeyi tahliye edin' uyarısı geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre X hesabı üzerinden açıklama yapan Sözcü Adraee şu ifadelere yer verdi:  

"Burj el-Barajneh'in güney banliyösü sakinleri, özellikle haritalarda belirtilen binalara ve onlara bitişik olanlara acil bir uyarı: Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz ve IDF yakın gelecekte onlara karşı harekete geçecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

1 SAAT SONRA BOMBARDIMAN BAŞLADI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin uyarısından 1 saat sonra Lübnan'a yeni bir bombadıman yapıldı.

Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu. 

Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.

HİZBULLAH YANIT VERDİ
Hizbullah gece saatlerinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısına cevap verdi. Lübnan'dan Hayfa bölgesine doğru ateşlenen 20 roketten 5'i Hayfa şehrini vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan Hayfa'ya atılan 5 roketin engellenememesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hayfa bölgesindeki sokaklardan birinde yaşanan yıkım ve yükselen dumanların yer aldığı görülüyor.
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