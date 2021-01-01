Samanyolu Haber /Dünya / İsrail yakında Araplarla hava tatbikatı yapacak /01 Ocak 2021 11:57

İsrail yakında Araplarla hava tatbikatı yapacak

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, yakında Körfez kuvvetleriyle 'ortak hava' tatbikatları yapacaklarını tahmin ettiğini söyledi.

SHABER3.COM

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, Tel Aviv'in yakınında yer alan Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nde düzenlenen seminerde bir konuşma yaptı.

Norkin, Körfez ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında büyük ve stratejik fırsat olduğunu belirterek, "Körfez Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek" dedi.

Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği Körfez ülkelerinin isimlerini vermedi.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının İsrail'i etkileyeceğini belirten Norkin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail'in kalite üstünlüğünü korumak için iki ay önce Amerikalı mevkidaşıyla anlaştığını ifade etti.

Norkin, bölgedeki hava sahasında gelişmiş uçakların bulunmasının İsrail için iyi olmadığını kaydetti.
ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

Son dönemde, Körfez'deki Arap monarşileri BAE, Bahreyn'in yanı sıra Sudan ve Kuzey Afrika ülkesi Fas, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tesis ederek normalleşme adımları attı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail yakında Araplarla hava tatbikatı yapacak Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:43