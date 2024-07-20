İsrail Yemen'i vurdu: Patlamalar oldu, büyük yangın çıktı

İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.



Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.



Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi. Saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi.



“SALDIRI AZMİMİZİ ARTIRACAK”



Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini” belirtti.



Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır" ifadesini kullandı.



Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.



İSRAİL'DEN AÇIKLAMA



İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentindeki limanda Husilere ait "askeri hedefleri" vurdu.



Açıklamada, İsrail'e karşı Husilerin düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı ifade edildi.



İsrail ordusu, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.



İsrail basınında, saldırının İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırı olduğuna dikkat çekildi.



İSRAİL DONANMASI TEYAKKUZDA



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.



İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Netanyahu'nun Halevi ile saldırıyı izlediği anların görüntülerini yayımladı.



Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.



Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.



Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.



LÜBNAN’DAN 45 FÜZE ATILDI



İsrail ordusunun , X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepelerine yaklaşık 30 roketin atıldığı, hava savunma sisteminin birkaç roketi imha ettiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.



Roketler nedeniyle çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 10, Yukarı Celile bölgesine ise 5 roket fırlatıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.



TEL AVİV'E DÜZENLENEN SALDIRI



Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.



Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.



Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.



HUDEYDE NEDEN ÖNEMLİ?



Yemen'in güneyinde yer alan ve Babu’l Mendeb boğazını sınırları içine alan Aden ilinden sonra ikinci büyük limana sahip Hudeyde vilayeti, Kızıldeniz'den başkent Sana ve kuzeydeki diğer vilayetlere açılma açısından stratejik bir yer.



"Kızıldeniz'in Gelini" olarak anılan ve ülke nüfusunun yüzde 11'ini barındıran Hudeyde, Arap Yarımadası'nın Kızıldeniz kıyılarını kapsayan Tihama bölgesinin en verimli topraklarına sahip.



Ülkenin ikinci büyük limanı ve yerleşim bölgeleri açısından stratejik konuma sahip Hudeyde Limanı, uluslararası karasularına yakın olmasının yanı sıra çalışmaları olumsuz etkileyecek deniz dalgaları ve mevsimlik fırtınalara maruz kalmayan özelliklere sahip.



Başkent Sana'nın 226 kilometre batısında Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde, tarıma elverişli topraklarının yanı sıra denizdeki balık çeşitleri ve sahip olduğu sanayisine rağmen Yemen'in en yoksul bölgesi olarak öne çıkıyor.



Hudeyde'nin deniz açıklarında 40'tan fazla ada bulunuyor. Bunların en önemlisi Salif Limanı'nın 6 kilometre karşısında yer alan ve 3 bini aşkın nüfusa sahip Kamaran adasıdır.



Stratejik konumu itibariyle tarihi boyunca çekişmelerin kurbanı haline gelen Hudeyde, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz savaş gemileri tarafından iki kez bombardımana tutulmuştu.