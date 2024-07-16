İsrail yine çadırları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'un batısındaki Mawasi bölgesine haftasonu düzenlediği saldırılarda bir kampa sığınan çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından, İsrail bugün de Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine saldırı düzenledi.



Han Yunus'a bugün düzenlenen saldırılarda en az 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Filistinlilerin sığındığı çadırları vurduğunu bildirdi.



İsrail Cumartesi günü düzenlediği saldırıda, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen eş zamanlı saldırıları planlayan Hamas askeri komutanı Muhammed Deif'in hedef alındığını açıklamıştı. Filistinli yetkililer Cumartesi günü en az 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerinde Al-Bureij ve Al-Maghazi isimli tarihi mülteci kamplarına yönelik saldırıları da arttırdı. Sağlık yetkilileri Maghazi kampına düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.



Filistinli sağlık yetkilileri dün erken saatlerde Al-Nuseirat kampına düzenlenen saldırıda da 11 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.



İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Gazze'de onlarca askeri hedefi vurduğunu ve birçok militanı öldürdüğünü açıkladı. Ordu, Refah'ta ve Gazze'nin merkezinde bazıları yakın çatışmada olmak üzere militanları öldürdüğünü belirtti.



ATEŞKES MÜZAKERELERİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ



Cumartesi günü Mawasi'ye düzenlenen ve savaşın başından bu yana İsrail'in düzenlediği en ölümcül saldırılardan biri olarak nitelenen saldırı, ateşkese yönelik müzakerelere gölge düşürdü.



İki taraf da daha önce kalıcı bir ateşkese en çok mevcut müzakerelerde yaklaşıldığını söylemişti. Üst düzeydeki bir Hamas yetkilisi Pazar günü Mawasi'deki saldırıya rağmen Hamas'ın müzakerelerden çekilmediğini belirtti.



Saldırıda Hamas'tan bir üst düzey komutanın daha öldürüldüğünü söyleyen İsrail, hedef alınan Deif'in akıbetini ise teyit etmedi. Hamas yetkilileri Deif'in öldürüldüğünü yalanladı.