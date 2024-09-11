İsrail yine okul bombaladı: 14 ölü

Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu El-Cauni Okuluna düzenlenen bu saldırının "korkunç, vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.
İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladı
İSRAİL 18'DEN FAZLA OKULU BOMBALADI
Gazze'deki soykırım savaşının başlangıcından bu yana İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca dünyaya Gazze'de yerinden edilenlere ve sivillere karşı devam eden bu suçlara tepki gösterilmesi çağrısı yapıldı.
AYNI OKULU BEŞİNCİ KEZ VURDU
Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulandı.