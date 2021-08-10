Samanyolu Haber /Dünya / İsrail: Yunanistan’daki yangınlara 3 uçak göndermeyi planlıyoruz /10 Ağustos 2021 19:49

İsrail: Yunanistan’daki yangınlara 3 uçak göndermeyi planlıyoruz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e İsrail'in Yunanistan'a orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla 3 adet uçak göndermeyi planladığını ifade etti.

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Orman yangınları ile mücadele etmeye devam eden Yunanistan’a, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten destek açıklaması geldi. İsrail Başbakanlık ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bennett’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde, Yunanistan’da halihazırda söndürme çalışmalarına yardım eden 15 İsrailli itfaiyeciye ek olarak İsrail’in, mücadeleye destek olmak amacıyla 3 adet uçak göndermeyi planladığını aktardığı ifade edildi.

Başbakanlık, “Başbakan Naftali Bennett, bu akşam Miçotakis ile görüştü ve Yunanistan’daki orman yangınlarını söndürmeye yardımcı olmak için 2 yangın söndürme uçağının kalkışını onayladığını bildirdi” ifadelerini kaydetti. Ayrıca Başbakanlık, 1 adet hava kuvvetleri nakliye uçağı, mürettebat için ekipmanla birlikte hareket edeceğini belirtti.

Öte yandan, Başbakan Miçotakis dün yaptığı açıklamada, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz vermişti. Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Çavuşoğlu'nun ise görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan'daki orman yangınlara destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini belirttiği ifade edilmişti.
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