İsrail'de aşıya rağmen vaka sayısı artıyor

Koronavirüse karşı yürüttüğü aşı kampanyası ile nüfusun yarısından fazlasının aşı olduğu İsrail'de altı aydan beri ilk defa, bir gün içinde 6 binden fazla yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü 6 bin 275 yeni vaka kaydedildi. Hastalığı ağır seyirde geçiren hasta sayısının 400 civarında olduğu açıklanırken, İsrail hastanelerinde halen durumu ciddiyetini koruyan 394 Covid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü belirtildi. 87'sinin durumunun ise "kritik" olduğu belirtildi.





9,4 milyon nüfuslu İsrail'de halkın yüzde 58'i koronavirüse karşı aşılarını tamamlamış durumda. İsrail Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısının etkililiğinin Haziran ayından beri büyük ölçüde azaldığının gözlemlendiğini açıklamıştı. Son veriler, aşının enfeksiyonu yalnızca yüzde 39 oranında engellediğini ve hastalığı ağır geçirme ihtimalini de yüzde 91 oranında azalttığını ortaya koymuştu. Aşılamada hızlı ilerleme sağlayan İsrail'de aşının etkililiğinin zamanla azaldığının ortaya koyulmasına paralel olarak daha bulaşıcı olan Delta varyantı da ülkede yayılmaya devam ediyor.





İsrail'de vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine, ülkede Pazar gününden beri yeni tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirler kapsamında 100 kişiden fazla katılımcı olan açık hava etkinliklerinde maske takılması, etkinliklere yalnızca aşılı olanların, hastalığı geçirmiş olanların ya da negatif test sonucu getirenlerin katılabilmesi koşulu getirildi.





ABD Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi dün yaptığı açıklamada İsrail'in de aralarında bulunduğu ülkelere seyahat edilmesi konusunda uyardı. İsrail, artan vaka sayısından dolayı "yüksek risk" bölgesi olarak nitelendirildi.





İsrail'de yeni koronavirüs vakalarının ve ağır hastaların sayısının artmasıyla geçtiğimiz hafta 60 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılmasına başlandı.